Лукашенко хоче втягнути ОДКБ у війну проти України: "Відсидітися не вдасться"

Лукашенко заявив, що інші країни ОДКБ повинні висловитись щодо війни Росії проти України.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країни ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку) повинні визначитись з позицією щодо війни Росії проти України.

Про це пишуть білоруські пропагандисти.

Лукашенко заявив, що "конфлікт України та Росії - це і їхній конфлікт".

"Якщо хтось думає, що конфлікт України та Росії - це не наш конфлікт, що тихенько десь відсидимося, нічого такого не буде", - заявив білоруський диктатор.

Самопроголошений білоруський президент заявив, що країнам ОДКБ дуже скоро доведеться визначитись щодо війни Росії проти України.

"Настане час, він недалеко, буквально завтра, він вимагатиме визначатися, займати певну позицію", - додав диктатор.

Зазначимо, що Організація договору про колективну безпеку - це військово-політична міжнародна організація, своєрідний аналог НАТО. Туди входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

Роль Білорусі у війні проти України

Білорусь від початку повномасштабної війни проти України активно підтримувала Росію. Саме з території цієї держави на Київ пішли у наступ російські окупаційні війська.

Також Білорусь на своїх полігонах і досі приймає російських мобілізованих. Ця держава передає Росії бронетехніку та снаряди, якими окупанти вбивають українців.

Водночас від початку війни лунають застереження, що Білорусь може вступити у війну проти України на боці російських окупантів. Проте деякі аналітики переконані, що тоді існує загроза режиму Лукашенка.

Читайте також: