Лукашенко хочет втянуть ОДКБ в войну против Украины: "Отсидеться не получится"

Лукашенко заявил, что другие страны ОДКБ должны высказаться по поводу войны России против Украины.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страны ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) должны определиться с позицией по поводу войны России против Украины.

Об этом пишут белорусские пропагандисты.

Лукашенко заявил, что "конфликт Украины и России – это и их конфликт".

"Если кто-то думает, что конфликт Украины и России — это не наш конфликт, что тихонькогде-нибудь отсидимся, ничего такого не будет", — заявил белорусский диктатор.

Самопровозглашенный белорусский президент заявил, что странам ОДКБ очень скоро придется определиться по поводу войны России против Украины.

"Придет время, оно недалеко, буквально завтра, оно будет требовать определяться, занимать определенную позицию", — добавил диктатор.

Отметим, что Организация договора о коллективной безопасности – это военно-политическая международная организация, своеобразный аналог НАТО. В него входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Роль Беларуси в войне против Украины

Беларусь с начала полномасштабной войны против Украины активно поддерживала Россию. Именно с территории этого государства в Киев пошли в наступление российские оккупационные войска.

Беларусь на своих полигонах до сих пор принимает российских мобилизованных. Также это государство передает России бронетехнику и снаряды, которыми оккупанты убивают украинцев.

В то же время, с начала войны звучат оговорки, что Беларусь может вступить в войну против Украины на стороне оккупантов. Однако некоторые аналитики убеждены, что тогда существует угроза Лукашенко.

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