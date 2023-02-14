Пробула під завалами 9 днів: українські рятувальники у Туреччині дістали з-під будинку жінку

Як повідомили у ДСНС, це - перше врятоване життя в Туреччині українською командою.

Українські рятувальники, які зараз працюють з місією у Туреччині, на 9-й день після потужних землетрусів дістали з-під завалів жінку.

Про це повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Сергій Крук.

За його словами, це - перше врятоване життя в Туреччині українською командою. Жінку дістали у м. Антак'я, яке найбільше постраждало від природної стихії.

"На 9-й день після страшного землетрусу у Туреччині наші рятувальники допомогли знайти та визволили з-під завалів жінку, що вижила після руйнування житлового будинку. Це сталося у секторі R у м. Антак'я, де група Зведеного загону ДСНС виконувала

пошуково-рятувальну місію на одному з найважчих напрямків", - йдеться у дописі ДСНС.

Землетруси у Туреччині

За останніми даними, які озвучив турецький лідер Раджеп Ердоган, число загиблих внаслідок землетрусів у країні зросло до 35 418. Серед жертв, як повідомили у МЗС, є 5 українців, 7 вважаються безвісти зниклими.

Землетруси в Туреччині сталися 6 лютого.Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив тримісячний надзвичайний стан у 10 провінціях, які найбільше постраждали від землетрусу. У країні також оголосили семиденну жалобу у зв'язку з трагедією.

Землетруси в Україні: чи можливі потужні і які регіони в небезпеці - Сергій Вижва

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