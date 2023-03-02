Арестович назвав місяць контрнаступу ЗСУ: "Все в нас добре і готово"

Контрнаступ ЗСУ може розпочатися в середині квітня, прогнозує військовий оглядач та ексрадник ОП Олексій Арестович.

Про це він сказав у розмові з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним.

Арестович переконаний, що в України вже все готово до весняного контрнаступу.

"Все добре і з танками, і з підготовкою контрнаступу, і зі всім решта. Все у нас добре і вони це знають. Все в нас готово за моїми відчуттями. Мені здається, ми чекаємо на погоду. Середина квітня, я думаю. Це від погоди залежить. Подивимося", – розповів військовий оглядач.

У цьому контексті він звернув увагу на план звільнення Криму від екскомандувача армії США в Європі Бена Годжеса:

"Якщо Бен Годжес малює плани заходу до Криму… А він же не випадково, він не просто такий оглядач, який може сказати все, що завгодно. Він завжди знає, що він каже".

Щодо постачань до України західного озброєння, то воно буде доставлене своєчасно, переконаний Арестович.

Нагадаємо, Годжес опублікував мапу з планом звільнення Криму. На його думку, спершу можна обійтися без широкомасштабної сухопутної операції. Так, ЗСУ мали б завдати ударів по військовій інфраструктурі росіян, зокрема – по Чорноморському флоту. Необхідно також перерізати матеріально-технічне забезпечення півострова.

За оцінками ГУР Міноборони, український контрнаступ розпочнеться навесні з метою звільнити всі окуповані території, включно з Кримом.

Військовий експерт Іван Ступак 28 лютого припустив, що контрнаступ ЗСУ може початися протягом 30-60 найближчих діб. Зараз багато чого залежить від української логістики та насиченості тилів людьми.

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