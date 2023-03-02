США оголосять про новий пакет допомоги Україні: що відомо

Перш за все, до пакету допомоги увійдуть боєприпаси для HIMARS та іншої артилерії.

Сполучені Штати, завтра, 3 березня, анонсують новий пакет військової допомоги Україні.

Про це на брифінгу заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Reuters.

За його словами, до пакету увійдуть перш за все "боєприпаси для систем зброї, які українці вже отримували, в тому числі для реактивних систем HIMARS та іншої артилерії".

Кірбі не назвав, на яку суму розрахований новий пакет допомоги, додавши, що докладніша інформація буде опублікована найближчим часом.

Очікується, що допомога Україні стане основною темою обговорення між президентом Джо Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцем під час зустрічі двох лідерів у Білому домі в п’ятницю.

США також обговорюють зі своїми союзниками можливості запровадження нових санкцій проти Китаю, якщо Пекін надасть військову підтримку Росії у війні проти України.

Кірбі запитали, чи будуть потенційні санкції проти Китаю темою для Байдена і Шольца, і він відповів: "Я б, звичайно, очікував, що в контексті розмов про те, що відбувається в Україні, може виникнути питання підтримки Росії третьою стороною".

Нагадаємо, що про попередній оборонний пакет допомоги США оголосили 24 лютого, у річницю повномасштабної війни РФ проти України. До пакету на $2 млрд увійшли безпілотники та обладнання для радіоелектронної боротьби та протидії БПЛА, а також запаси боєприпасів для артилерії.

Також Штати надають понад 10 мільярдів доларів США на бюджетну підтримку уряду України та підтримку українців, які постраждали від нападів Росії.

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