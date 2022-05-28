Пускові установки РСЗО M142 HIMARS: характеристики, особливості, відмінності від М270 MLRS

Наступного тижня адміністрація президента США Джо Байдена може надати Україні ракетні системи великої дальності в рамках пакета військової й безпекової допомоги Україні. Головна особливість цих систем, що вони можуть запускати ракети на сотні кілометрів, що допоможе змінити хід війн. Характеристики M142 HIMARS, особливості системи - в матеріалі ТСН.ua

Про надання ракетних систем повідомляє CNN з посиланням на власні джерела в Білому домі.

Призначення пускових установок M142 HIMARS

M142 HIMARS, універсальні пускові установки реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) ведуть вогонь некерованими реактивними снарядами на відстань до 45 км, високоточними ракетами M30 та M31 на дальність до 70 км, і, головне, балістичними тактичними ракетами на відстань до 300 км.

Пускові установки реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS призначені для атаки на райони зосередження противника, його артилерії та інших озброєнь, на командні пункти та системи управління, для атаки на вантажний транспорт, бойову техніку, бронетранспортери, системи ПП, для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.

Переваги реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS

M142 HIMARS можуть використовувати весь спектр ракет боєприпасів MLRS. Серед таких:

некеровані ракети з касетними боєприпасами, мінами чи «розумними бомбами»,

керовані кластерні боєприпаси,

керовані ракети малої та середньої дальності.

найголовніше - балістична ракета середньої дальності MGM-140 ATACMS з бойовим радіусом 300 км.

Завдяки тому, що на пусковій установці встановлюються уніфіковані контейнери з різними типами боєприпасів, вони можуть використовуватися:

Для ураження противника на порівняно близькій відстані вони працюють по аналогії з "Градами" та "Смерчами".

Якщо потрібно точково уразити противника на більш віддаленій дистанції, M142 HIMARS відпрацьовує як оперативно тактична ракетна зброя за характеристиками навіть потужніша за установки типу "Точка-У".

Головна перевага M142 HIMARS, те, чого найбільше потребує зараз українська армія, система надає можливість запускати оперативно-тактичні балістичні ракети типу ATACMS. Залежно від модифікацій радіус дії ATACMS становить від 140 до 300 км.

M142 HIMARS

Історія створення пускових установок М270 MLRS та M142 HIMARS

M142 HIMARS- продовження РСЗВ М270 MLRS, яка була створена для забезпечення реактивної системи загальної підтримки у 1970-роках. M142 HIMARS розроблялася у другій половині 1990-х, а на озброєння почала надходити у 2002 році. Установка розроблялася як високомобільна система залпового вогню, з можливістю "стріляй-і-тікай". Звідси і назва установки - абревіатура HIMARS розшифровується як високомобільна артилерійська ракетна система (High Mobility Artillery Rocket System). Мобільність досягається завдяки тому, що M142 HIMARS змонтована на колісному шасі.

Технічні характеристики M142 HIMARS

Вага – 16,25 т,

Довжина – 7 м,

Ширина – 2,4 м,

Висота – 3,2 м,

Екіпаж – 3 особи,

Калібр – 227 мм,

Кількість ракет – 6×227 мм, або 1×MGM-140 ATACMS,

Темп стрільби – 18 пострілів / хв,

Ефективна дальність стрільби –32-70 км (ракети калібру 227 мм), до 300 км (MGM-140 ATACMS), до 499 км (Precision Strike Missile),

Дальність руху – 480 км,

Максимальна швидкість – 85 км/год.

M142 HIMARS

Чим відрізняються реактивні системи залпового вогню М270 MLRS від M142 HIMARS

Основна відмінність між M270 MLRS та M142 HIMARS в шасі (гусениця чи колеса) та в "пакеті" боєприпасів.

M270 MLRS - Multiple Launch Rocket System, що перекладається як "ракетна система залпового вогню" використовує гусеничну базу бойової машини піхоти M2 Bradley. M142 HIMARS використовує 6-колісну тактичну вантажівку M1140 FMTV.

- Multiple Launch Rocket System, що перекладається як "ракетна система залпового вогню" використовує бойової машини піхоти M2 Bradley. використовує тактичну вантажівку M1140 FMTV. Завдяки тому, що M270 MLRS має потужніше шасі, ця пускова установка може нести більше боєприпасів, а саме, 2 контейнери по 6 ракети, загалом 12 ракет. Мобільний M142 HIMARS несе лише 1 контейнер з 6-ма ракетами.

має потужніше шасі, ця пускова установка може нести більше боєприпасів, а саме, 2 контейнери по 6 ракети, загалом 12 ракет. Мобільний несе лише 1 контейнер з 6-ма ракетами. 270 MLRS може випустити 12 ракет пакета за хвилину, HIMARS для цього потрібно вдвічі менше часу.

може випустити 12 ракет пакета за хвилину, для цього потрібно вдвічі менше часу. M270 MLRS може одночасно нести дві балістичні ракети типу ATACMS, M142 HIMARS - одну ATACMS.

Вартість реактивних M142 HIMARS

Вартість HIMARS M270 становить 5,1 млн доларів.

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