"Не скидайте з рахунків Сєвєродонецьк": Гайдай запевнив, що місто тримається

"Не скидайте з рахунків Сєвєродонецьк": Гайдай запевнив, що місто тримається

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію у Сєвєродонецьку, де зараз тривають жорстокі бої з російськими загарбниками.

Місто Сєвєродонецьк тримається і має всі шанси на швидке звільнення від окупантів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Вкрай важка ситуація у Сєвєродонецьку. Російській армії вдалося просунутися вглиб міста. Вони контролюють більшу частину міста, відсотків 20 — це так звана "сіра зона". Але наші захисники: і ЗСУ, і Нацгвардія, теж тривають позиції на одній частині міста. Вони успішно проводять локальні операції, вибивають противника з деяких вулиць, беруть полонених, мають все необхідне, аби гнати росіян", — сказав голова ОВА.

Усім скептикам Гайдай радить всім скептикам "не скидати з рахунків" Сєвєродонецьк, адже місто тримається.

"На відміну від Кадирова, ми говоримо правду. Коли Кадиров говорить, що місто повністю під контролем "кадирівців", що ж — запрошую його подивитися", — зазначив він.

Раніше радник голови ОП Олексій Арестович розповів, що окупанти потрапили в пастку в Сєвєродонецьку, а тепер ЗСУ "рвуть" їх, як леви.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що окупанти намагаються оточити ЗСУ в Сєвєродонецьку, але ті не відходять.

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