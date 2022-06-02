"Не сбрасывайте со счетов Северодонецк": Гайдай заверил, что город держится

"Не сбрасывайте со счетов Северодонецк": Гайдай заверил, что город держится

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Северодонецке, где сейчас продолжаются жестокие бои с российскими захватчиками.

Город Северодонецк держится и имеет все шансы на скорейшее освобождение от оккупантов.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Крайне тяжелая ситуация в Северодонецке. Российской армии удалось продвинуться вглубь города. Они контролируют большую часть города, процентов 20 — это так называемая "серая зона". Но наши защитники: и ВСУ, и Нацгвардия, тоже продолжаются позиции на одной части города. Они успешно проводят локальные операции, выбивают противника с некоторых улиц, берут пленных, имеют все необходимое, чтобы гнать россиян", — сказал глава ОВА.

Всем скептикам Гайдай советует всем скептикам "не сбрасывать со счетов" Северодонецк, ведь город держится.

"В отличие от Кадырова, мы говорим правду. Когда Кадыров говорит, что город полностью под контролем "кадыровцев", что ж, приглашаю его посмотреть", — отметил он.

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович рассказал, что оккупанты попали в ловушку в Северодонецке, а теперь ВСУ "рвут" их, как львы.

Напомним, в Генштабе сообщили, что оккпанты пытаются окружить ВСУ в Северодонецке, но те не отходят.

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