Оккупанты пытаются окружить ВСУ в Северодонецке, но те не отходят — Генштаб

Оккупанты пытаются окружить ВСУ в Северодонецке, но те не отходят — Генштаб

Российские оккупанты пытаются оцепить украинских военных в Северодонецке, но пока нужды в отходе защитников нет. В городе продолжаются ожесточенные уличные бои.

В случае захвата Северодонецка, украинские защитники вынуждены будут вести оборону по берегу реки и вести бой с городской застройки.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге 2 июня.

Он ответил на вопрос журналистов, готовы ли украинские войска к отступлению из Северодонецка в случае угрозы их окружения.

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"Да, противник пытается оцепить наши войска ... Все мероприятия, все действия, которые проводят и военнослужащие, и подразделения в целом, заключаются в выполнении единого замысла. В настоящее время в замыслах командования, Генерального штаба нет необходимости отходить нашим воинским частям с территорий, которые вы назвали", – рассказал Громов.

Он отметил, что на сегодняшний день в Северодонецке продолжаются ожесточенные уличные бои.

"Подразделения будут выполнять задачи всем имеющимся составом сил и средств с имеющимся ресурсом. В случае захвата Северодонецка мы будем вынуждены вести оборону по берегу реки и вести бой также с городской застройки", — добавил представитель Генштаба.

Напомним, утром 2 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что за ночь оккупанты не получили никаких успехов в Северодонецке, хотя отчитывались, что контролируют город. Бои продолжаются.

В то же время в британской разведке сообщили, что российские войска захватили большую часть Северодонецка.

Гайдай: "Российским оккупантам несладко, потери, но бросили на Луганщину все силы"

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