Арестович прокомментировал угрозу окружения украинских войск в Северодонецке

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что пока нет угрозы окружения оккупантами украинских войск в Северодонецке. Украинские защитники отступают там управляемо.

Даже если российские захватчики возьмут Северодонецк, то дальше упрутся в высокий берег, ведь Лисичанск расположен выше.

Об этом Арестович рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 1 июня.

"(Оккупанты – ред.) выдавливают в тупую прямолинейно. Угрозы окружения пока нет. И упрутся в Северодонецк. Надо понимать, что наши отступают там управляемо: нанесли поражение – отошли, нанесли – отошли", – сказал советник главы ОП.

"Они (российские войска – ред.) упрутся в высокий берег, потому что Лисичанск выше Северодонецка, промзона. Дальше – здравствуйте, надо капитализироваться, чтобы хотя бы куда-то сдвинуться и что-то сделать. Посмотрим", – добавил Арестович.

Он подчеркнул, что задача украинских военных там – выматывать и выбивать личный состав захватчиков и их технику.

Напомним, ранее Арестович предупредил об угрозе наступления российских войск на Запорожье.

ВСУ контратакуют возле Херсона и Харькова! Бои за Северодонецк. Дмитрий Снегирев в ТСН

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