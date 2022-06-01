Жданов объяснил, стоит ли удерживать оборону Северодонецка

Оккупанты контролируют 70% Северодонецка, но полностью город они не заняли.

По состоянию на 1 июня российские оккупанты контролируют 70% Северодонецка в Луганской области. Часть украинских войск отошла на более выгодные, заранее подготовленные позиции, еще часть – продолжает бои внутри города.

Военный эксперт Олег Жданов в эфире марафона "FreeДОМ" рассказал, стоит ли удерживать оборону города.

"В оборонном бою, особенно в условиях городской застройки, хорошо выматывать противника. Просто так встать и уйти нельзя. Путем маневренной обороны, выматывая противника, постепенно покидаем город. Или закрепляемся там, где мы можем закрепиться. При этом понимая, что за спиной есть очередной рубеж, за который мы отойдем, и противник начнет все сначала. Я имею в виду Лисичанск. Тем более что этот рубеж географически для российских войск будет не преодолеть", — отметил эксперт.

Напомним, враг пытается вытеснить ВСУ с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки.

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