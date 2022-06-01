Жданов пояснив, чи варто утримувати оборону Сєвєродонецька

Окупанти контролюють 70% Сєвєродонецька, але повністю місто вони не зайняли.

Станом на 1 червня російські окупанти контролюють 70% Сєвєродонецька на Луганщині. Частина українських військ відійшла на більш вигідні, заздалегідь підготовлені, позиції, ще частина – продовжує бої всередині міста.

Військовий експерт Олег Жданов в ефірі марафону "FreeДОМ" розповів, чи варто утримувати оборону міста.

"В оборонному бою, особливо в умовах міської забудови, добре вимотувати противника. Просто так встати і піти не можна. Шляхом маневреної оборони, вимотуючи противника, поступово залишаємо місто. Або закріплюємося там, де ми можемо закріпитися. При цьому розуміючи, що за спиною є черговий рубіж, за який ми відійдемо, і противник почне все спочатку. Я маю на увазі Лисичанськ. Тим більше, що цей рубіж географічно для російських військ буде не подолати", - зазначив експерт.

Нагадаємо, ворог намагається витіснити ЗСУ із займаних позицій у районах Білогорівки та Врубівки.

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