Російські окупанти контролюють 70% Сєвєродонецька - Гайдай

Станом на 1 червня російські окупанти контролюють 70% Сєвєродонецька.

Частина українських військ відійшла на більш вигідні, заздалегідь підготовані, позиції, ще частина - продовжує бої всередині міста.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що наразі евакуація мирних мешканців призупинена, гумвантажі до Сєвєродонецька немає змоги завозити. Водночас, за словами очільника області, лікарня має достатню кількість ліків та інших медзасобів, гумштаби мають запаси продуктів - на певний час цього може вистачити.

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Гайдай також наголосив, що Лисичанськ повністю під українським контролем. Усі вільні населені пункти Луганщини постійно перебувають під ворожими обстрілами.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 98-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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