Українські артилеристи перемогли окупантів в грі "кішки-мишки" (відео)

Російські окупанти не змогли втекти від ЗСУ.
Українські артилеристи зіграли з ними в гру "кішки-мишки" і перемогли.
Відео виклали в Генштабі ЗСУ.
"Кішки-мишки" та чорний димок. Як воїни 45 окремої артилерійської бригади нищать окупантів", - підписали відео у Генштабі.
На кадрах видно, як техніка окупантів їде степовою дорогою. Українські артилеристи не змогли поцілити її з першого разу. Російські загарбники спробували втекти і почали колувати полями вздовж і впоперек.
Щоправда, поїздили вони недовго. Їх "упіймали" українські артилеристи і російські окупанти відправилися на той світ.
Нагадаємо, що влучним пострілом ЗСУ знищили ворожу броньовану-дозорну розвідувальну машину.
Читайте також:
- "Це глухий кут": Арестович пояснив, чому намагання окупантів захопити Сєвєродонецьк – погана для них ідея
- "Могильник для російських військ": експерт оцінив ситуацію на Луганщині і зазначив успіхи на інших напрямках
- В Чорному морі штормом позривало ворожі міни і прибило їх до узбережжя Одеської області