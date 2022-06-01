Українські артилеристи перемогли окупантів в грі "кішки-мишки" (відео)

Російські окупанти не змогли втекти від ЗСУ.

Українські артилеристи зіграли з ними в гру "кішки-мишки" і перемогли.

Відео виклали в Генштабі ЗСУ.

"Кішки-мишки" та чорний димок. Як воїни 45 окремої артилерійської бригади нищать окупантів", - підписали відео у Генштабі.

На кадрах видно, як техніка окупантів їде степовою дорогою. Українські артилеристи не змогли поцілити її з першого разу. Російські загарбники спробували втекти і почали колувати полями вздовж і впоперек.

Щоправда, поїздили вони недовго. Їх "упіймали" українські артилеристи і російські окупанти відправилися на той світ.

Нагадаємо, що влучним пострілом ЗСУ знищили ворожу броньовану-дозорну розвідувальну машину.

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