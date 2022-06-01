На Чорнобильську АЕС прибули інспектори МАГАТЕ: фото

У зоні відчуження розпочалась місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Представники МАГАТЕ у зоні відчуження перевірять об’єкти використання ядерної енергії та оцінять, чи зможуть вони безпечно функціонувати після звільнення від російських окупантів.

Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України.

Під час місії фахівці перевірять, чи є на підприємстві відповідні технічні експерти з питання безпеки ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива.

"Експерти МАГАТЕ обговорюватимуть з фахівцями підприємств відповідні аспекти ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту, аварійної готовності", - уточнили в інспекції.

Також на держспецпідприємстві "Чорнобильська АЕС" інспектори МАГАТЕ перевіряють відсутність незаявленого ядерного матеріалу відповідно до Угоди про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

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