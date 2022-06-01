УЕФА назвал автора лучшего гола в Лиге чемпионов-2021/22

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема стал автором лучшего забитого мяча в Лиге чемпионов сезона-2021/22.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал автора лучшего гола Лиги чемпионов-2021/22.

Так, победителем стал нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема. 34-летний француз отметился самым ярким по мнению УЕФА забитым мячом в игре 1/2 финала против лондонского "Челси", который состоялся в Англии и завершился со счетом 3:1 в пользу Королевского клуба.

Бензема из пределов штрафной точным ударом под перекладину замкнул подачу с левого фланга от Винисиуса Жуниора.

На втором месте в списке лучших голов все тот же Жуниор, забивший донецкому "Шахтеру" (5:0). Третья позиция у Килиана Мбаппе в игре с "Реалом" (1:0).

Добавим, что именно Бензем признан лучшим игроком Лиги чемпионов-2021/22. Лучшим молодым футболистом сезона ЛЧ стал 21-летний вингер "Реала" Жуниор.

Бензема стал лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша ЛЧ. За 12 матчей он забил 15 голов и совершил два ассиста.

В решающем поединке турнира, состоявшемся 28 мая в Париже, "Реал" победил английский "Ливерпуль" со счетом 1:0. Для "Реала" эта победа в Лиге чемпионов стала 14-й в истории, что является абсолютным рекордом среди клубов.

До этого "Реал" в последний раз выиграл ЛЧ в сезоне-2017/18. Тогда в киевском финале команда Зинедина Зидана одолела как раз "Ливерпуль" (3:1), завоевав третий трофей самого престижного еврокубка.