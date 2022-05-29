Впервые после киевского триумфа: "Реал" одолел "Ливерпуль" и стал победителем Лиги чемпионов

В субботу, 28 мая, в Париже состоялся финальный матч Лиги чемпионов сезона-2021/22.
В решающем поединке текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА "Реал" Мадрид минимально выиграл "Ливерпуль" — 1:0.
Единственный гол поединка забил на 59-й минуте поединка Винисиус Жуниор с передачи Федерико Вальверде.
Для "Реала" эта победа в Лиге чемпионов стала 14-й в истории, что является абсолютным рекордом среди клубов.
В последний раз "Реал" выиграл ЛЧ в сезоне 2017/18. Тогда в киевском финале команда Зинедина Зидана одолела как раз "Ливерпуль", завоевав третий трофей самого престижного еврокубка.
На пути к текущему финалу "сливочные" стали победителями своего квартета, где их соперниками были "Интер", "Шериф" и донецкий "Шахтер". В плей-офф подопечные Карло Анчелотти оказались сильнее ПСЖ, "Челси" и "Манчестер Сити".
Напомним, что ранее состоялся финал третьего по престижности еврокубка – Лиги конференций. В первом в истории розыгрыше турнира итальянская "Рома" победила нидерландский "Фейеноорд".
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