Первый еврокубок за 42 года: как "Айнтрахт" триумфовал в Лиге Европы (фото)

Первый еврокубок за 42 года: как "Айнтрахт" триумфовал в Лиге Европы (фото)

В среду, 18 мая, франкфуртский "Айнтрахт" стал победителем Лиги Европы-2021/22.

В финале турнира немецкая команда по серии послематчевых пенальти победила шотландский "Глазго Рейнджерс" – 1:1 (5:4 – пен.) .

В первом тайме команды не забивали. Во второй половине игры шотландцы вышли вперед после гола, забитого на 57-й минуте полузащитником Джо Арибо. Однако через 12 минут нападающий "Айнтрахта" Рафаэль Борре восстановил равновесие. Игра перешла в овертаймы, оказавшиеся безголевыми. А в серии пенальти успех усмехнулся немецкому клубу. ее результат определил промах хавбека "Рейнджерса" Аарона Рэмзи.

Для франкфуртской команды этот успех в европейском турнире второй за последние 42 года. Формально "Айнтрахт" стал первым немецким клубом, выигравшим турнир Лиги Европы. Однако в 1980 году эта команда в финале Кубка УЕФА (в 2009 году переименована в Лигу Европы) победила "Боруссию" в Менхенгладбах. Кроме того, "Айнтрахт" в 1960 году играл в финале Кубка европейских чемпионов (ныне – Лиге чемпионов УЕФА), где уступил мадридскому "Реалу".

"Айнтрахт" - чемпіон Ліги Європи-2021/22 (8 фото)

Выиграв Лигу Европы, "Айнтрахт" впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов. Напомним, в чемпионате Германии команда финишировала на 11 месте.

Напомним, что во вторник, 10 мая, Исполком УЕФА принял новый формат еврокубков с сезона 2024/25. Основная сетка Лиги чемпионов будет разыграна по "швейцарской системе".

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