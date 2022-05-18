Сборная Украины экспериментальным составом не удержала победу в контрольном матче

Сборная Украины экспериментальным составом не удержала победу в контрольном матче

В среду, 18 мая, сборная Украины провела третий контрольный спарринг в рамках подготовки к плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022 в Катаре.

"Синь-желтые" встречались с хорватским клубом "Риека" и сыграли вничью – 1:1 .

Команда Александра Петракова играла экспериментальным составом – главный тренер решил не выпускать в стартовом составе ни одного игрока, начинавшего поединок против "Эмполи".

Несмотря на это, сборная Украины открыла счет в середине первого тайма – отметился Денис Гармаш.

Однако соперник сумел сравнять счет еще до конца первой 45-минутки, благодаря голу форварда Иосифа Дрмича.

Следующий контрольный матч сборная Украины должна провести 22 или 23 мая, соперник еще не определен.

Сборная Украины сразится за путевку на ЧМ-2022

Напомним, полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина состоится 1 июня . Его победитель выйдет в финал плей-офф, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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