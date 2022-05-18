Збірна України експериментальним складом не втримала перемогу у контрольному матчі

Збірна України експериментальним складом не втримала перемогу у контрольному матчі

У середу, 18 травня, збірна України провела третій контрольний спаринг в рамках підготовки до плейоф відбору на Чемпіонат світу-2022 в Катарі.

"Синь-жовті" зустрічалися з хорватським клубом "Рієка" і зіграли внічию - 1:1 .

Команда Олександра Петракова грала експериментальним складом - головний тренер вирішив не випускати у стартовому складі жодного гравця, що розпочинав поєдинок проти "Емполі".

Попри це, збірна України відкрила рахунок у середині першого тайму – відзначився Денис Гармаш.

Однак суперник зумів зрівняти рахунок ще до кінця першої 45-хвилинки, завдяки голу форварда Йосипа Дрміча.

Наступний контрольний матч збірна України повинна провести 22 або 23 травня, суперника ще не визначено.

Збірна України позмагається за путівку на ЧС-2022

Нагадаємо, півфінал плейоф відбору на ЧС-2022 Шотландія - Україна відбудеться 1 червня . Його переможець вийде до фіналу плейоф, де 5 червня у Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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