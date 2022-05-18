"Ніяких поступок Росії. Це призведе до Мінська-3 і затягне війну" - Подоляк

"Ніяких поступок Росії. Це призведе до Мінська-3 і затягне війну" - Подоляк

Низка європейських політиків пропонувала Україні піти на поступки щодо свого суверенітету. Йдеться про компроміси у війні з Росією.

Однак такі дії лише призведуть до затягування війни чи нових конфліктів.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайла Подоляк в інтерв'ю НВ.

"Загалом ці заяви не лише Еммануеля Макрона, а й ще деяких людей із європейської політичної спільноти трохи дивні. Зрозуміло, що українське суспільство не підтримає таких вимог у жодному вигляді. Будь-яка поступка РФ означатиме Мінськ-3, отже, відкладену війну. Це має розуміти політична еліта Європи, коли робить такі заяви. І ми на це свідомо не підемо у жодному вигляді", - наголосив він.

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Крім того, за словами Подоляка, будь-яка поступка Росії спровокує інші претензії та вимоги до України.

"Мені на 83-й день війни взагалі незрозуміло, чому в Європі з'являються такі думки. Вони, мабуть, хочуть повернутися до звичних для них правил ведення бізнесу з РФ, але мені здається, що цього вже не буде, тому що зафіксовані військові злочини РФ у великому масштабі", - наголосив радник керівника ОП.

За словами Подоляка, Європа повинна "коректніше" ставитися до того, як має завершитися ця війна.

"Це не мають бути поступки Росії. Це мають бути лише пріоритети України", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявив, що на сьогодні з Росією неможливо проводити переговори, оскільки ця держава ще не до кінця зрозуміла свого становища у війні.

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