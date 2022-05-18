Зеленський домовляється про пальне з новообраним президентом ОАЕ

Президент України Володимир Зеленський провів з Мохаммедом бін Заєдом аль-Нахайяно телефонну розмову та привітав його з обранням на посаду президента ОАЕ.
Зокрема, Зеленський обговорив із новим президентом ОАЕ можливість постачати пальне до України.
Про це глава держави повідомив на сторінці у Twitter.
"Привітав з обранням президентом ОАЕ. Обговорили можливості забезпечення України пальним, загрози глобальній продовольчій безпеці. Запросив взяти участь у повоєнній відбудові України", - написав Зеленський.
Нагадаємо, Кабмін призупинив державне регулювання цін на моторне пальне в Україні призупинили. Міністри запевняють, що вартість бензину і дизельного палива на АЗС зміниться. Держава очікує, що максимальні ціни на дизель не перевищуватимуть 58 гривень за літр. Бензин же може коштувати 52 гривні.
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