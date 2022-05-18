Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський домовляється про пальне з новообраним президентом ОАЕ

Дата публікації
Перегляди
1951
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський домовляється про пальне з новообраним президентом ОАЕ

Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський провів з Мохаммедом бін Заєдом аль-Нахайяно телефонну розмову та привітав його з обранням на посаду президента ОАЕ.

Зокрема, Зеленський обговорив із новим президентом ОАЕ можливість постачати пальне до України.

Про це глава держави повідомив на сторінці у Twitter.

"Привітав з обранням президентом ОАЕ. Обговорили можливості забезпечення України пальним, загрози глобальній продовольчій безпеці. Запросив взяти участь у повоєнній відбудові України", - написав Зеленський.

Нагадаємо, Кабмін призупинив державне регулювання цін на моторне пальне в Україні призупинили. Міністри запевняють, що вартість бензину і дизельного палива на АЗС зміниться. Держава очікує, що максимальні ціни на дизель не перевищуватимуть 58 гривень за літр. Бензин же може коштувати 52 гривні.

Читайте також:

Черги на автозаправних станціях зменшаться, а ціни на пальне - стабілізуються

Черги на автозаправних станціях зменшаться, а ціни на пальне - стабілізуються
Наступна публікація