Польща допоможе Україні у страхуванні транспорту для перевезення пального

Польська сторона погодилася задіяти державну Корпорацію страхування експортних кредитів.
Для страхування перевізників пального до України, Польща погодилася задіяти в цьому процесі державну Корпорацію страхування експортних кредитів, яка запропонує додаткові інструменти перестрахування країнових ризиків для допомоги українським імпортерам нафтопродуктів.
Про це повідомила перша віце-прем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.
"Вже незабаром такі механізми будуть розроблені та погоджені з Україною", - зазначила вона.
За її словами, проблема ввезення пального потребує врегулювання на урядовому рівні, оскільки страхові компанії зобов'язують перевізників отримувати додаткове покриття для в'їзду в Україну, що в результаті здорожує вартість пального.
Нагадаємо, незабаром черги на АЗС мають зменшитися, а ціни стабілізуватися. Бензин має опуститися в ціні менше 40 гривень за літр, а дизель не повинен коштувати більше 43 гривень.
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