За паливом за кордоном без особливих дозволів

За пальним виїжджати за кордон можна за спрощеною процедурою

За пальним виїжджати за кордон можна за спрощеною процедурою

Україна гостро потребує забезпечення пальним. Щоб зменшити дефіцит пального в Україні почала діяти спрощена процедура автомобільних перевезень з Польщею та іншими країнами Євросоюзу.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.

Досягнута домовленість з міністерством інфраструктури Республіки Польща та інших країн Європи про бездозвільний проїзд для транспортних засобів, які виконують перевезення пального. Вантажівки зможуть їхати за пальним за кордон, не витрачаючи час на оформлення дозволів.

Тобто вантажівки, транспортні засоби які везуть пальне можуть перетинати кордон за спрощеною процедурою лише заповнивши форму за посиланням. Зареєструватися транспортні засоби з пальним потрібно за добу до перетину державного кордону з Польщею.

Окрім цього, від 7 травня виконання двосторонніх та транзитних перевезень вантажів територією України автомобільними перевізниками зазначених країн здійснюються без використання дозволів. Послаблення діють для таких перевізників:

латвійських, литовських, данських, естонських – до кінця 2022 року;

італійських, грецьких, угорських, німецьких – до 30 червня 2022 року;

болгарських, грузинських, словацьких, австрійських – на період воєнного стану.

«Скасовано всі дозволи, які досі були потрібні для того, щоб ввозити в країну пальне, ...для сусідніх країн дозволи на міжнародні перевезення скасовано, митна служба повідомлена про це листом», – повідомив Найєм.

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