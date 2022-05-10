За топливом за границей без особых разрешений

За горючим за границу можно выезжать без особых разрешений

За горючим за границу можно выезжать без особых разрешений

Украина остро нуждается в обеспечении горючим. Чтобы уменьшить дефицит горючего в Украине, начала действовать упрощенная процедура автомобильных перевозок с Польшей и другими странами Европы.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

Достигнута договоренность с министерством инфраструктуры Республики Польша и других стран Европы о безразрешительном проезде для транспортных средств, выполняющих перевозку горючего. Грузовики смогут ехать за горючим за границу, не тратя время на оформление разрешений.

То есть грузовики, транспортные средства, везущие горючее, могут пересекать границу по упрощенной процедуре только заполнив форму по ссылке. Зарегистрировать транспортные средства с горючим нужно за сутки до пересечения государственной границы с Польшей.

Кроме этого, с 7 мая выполнение двусторонних и транзитных перевозок грузов по территории Украины автомобильными перевозчиками указанных стран осуществляются без использования разрешений. Послабления действуют для таких перевозчиков:

латвийских, литовских, датских, эстонских – до конца 2022 года;

итальянских, греческих, венгерских, германских – до 30 июня 2022 года;

болгарских, грузинских, словацких, австрийских – на период военного положения.

«Отменены все разрешения, которые до сих пор были нужны для того, чтобы ввозить в страну горючее… таможенная служба уведомлена об этом письмом», – сообщил Найем.

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