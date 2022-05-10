"Время предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС", — Кулеба

"Время предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС", — Кулеба

Путин был убежден, что Украине не нужно Европе, но он ошибся.

Глава Кремля Владимир Путин, начав войну против Украины, ошибочно полагал, что Украина не нужна Европе. Теперь Евросоюзу необходимо сделать шаг – их статус кандидата на членство.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил во время брифинга с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

"Одна из причин этого эта война началась в том, что Путин был убежден — Украина не нужна Европе, не станет рядом с нами в случае войны, он в этом ошибся. Теперь пора сделать следующий шаг и забрать Украину, предоставив статус кандидата на членство в ЕС", — сказал Кулеба.

В Украине длится третий месяц войны, после того как 24 февраля диктатор РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.

С первого дня полномасштабного российского вторжения украинская армия активно отражает атаки противника, нанося ему большие потери.

Напомним, что Венгрия поддержит вступление Украины в Евросоюз.

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