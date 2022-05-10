Венгрия поддержит вступление Украины в Евросоюз – посол

В Венгрии заверят, что не против вступления Украины в Европейский Союз.

Посол Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто заявил, что его страна поддержит вступление Украины в Европейский союз, когда начнется процедура рассмотрения соответствующих вопросов.

Об этом он сказал в интервью "Эспрессо".

По его словам, Венгрия поддерживает Украину на фоне полномасштабного вторжения России.

"Мы вас полностью поддерживаем. И мы надеемся, что уже скоро эта трагедия, эта война прекратится. И в конце я хочу заверить вас в том, что когда начнут рассматривать вопросы членства Украины в Европейском Союзе Венгрия поддержит его", — заявил Иштвана Ийдярто.

Напомним, Украина заполнила вторую часть опросника для вступления в ЕС.

К слову, Венгрия фактически является одной из стран Европейского Союза, с которой у России теснейшие связи. Несколькими днями ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не поддержит новый пакет санкций ЕС, предусматривающий эмбарго на импорт нефти из России в его нынешнем варианте. По его словам, эти ограничения равносильны "атомной бомбе" для его страны и поддерживать пакет санкций против российской нефти и газа Будапешт не будет.

Чтобы обсудить вопросы нефтяного эмбарго против России, 9 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отправилась в Венгрию на встречу с Орбаном.

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