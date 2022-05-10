Стало известно, когда ЕС может достичь соглашения об эмбарго на российскую нефть

Стало известно, когда ЕС может достичь соглашения об эмбарго на российскую нефть

ЕС может достичь соглашения об эмбарго на российскую нефть в течение недели.

Европейский Союз может достичь соглашения об эмбарго на российскую нефть "в течение недели". На вторник запланированы телефонные переговоры по этому поводу между президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Об этом заявил государственный секретарь по европейским делам МИД Франции Клеман Бон, сообщает Sud Ouest.

"Я думаю, что мы можем иметь соглашение в течение недели, мы упорно работаем над этим", — сказал Бон.

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Также он сообщил о запланированных на вторник телефонных переговорах по этому поводу между президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Мы должны двигаться быстро, и я говорю это с уверенностью: будет шестой пакет европейских санкций, они будут очень мощными, и мы постепенно, по графику, сначала откажемся от российской нефти, но и от российских углеводородов в целом", — резюмировал госсекретарь.

Напомним, что сегодня президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонные переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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