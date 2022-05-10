Макрон и Орбан обсудят эмбарго против российской нефти

Президент Франции проведет телефонные переговоры с премьер-министром Венгрии.
Сегодня президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонные переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Об этом заявил министр по европейским делам Франции Клеман Бон, пишет Reuters.
По его словам, страны Европейского Союза могут прийти к соглашению о запрете всего импорта нефти из России.
"Я думаю, что мы можем заключить соглашение на этой неделе", – отметил Клеман.
Накануне Виктор Орбан заявил, что Венгрия не может поддержать новый пакет санкций Европейского Союза, включающий эмбарго на импорт нефти из РФ в его нынешнем варианте.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая отправилась в Венгрию, чтобы встретиться с Орбаном и обсудить нефтяное эмбарго против России.
Напомним, в Германии заявили, что шестой санкционный пакет против России близок к согласованию.
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