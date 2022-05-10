Макрон та Орбан обговорять ембарго проти російської нафти

Президент Франції проведе телефонні переговори з прем'єр-міністром Угорщини.
Сьогодні президент Франції Еммануель Макрон сьогодні проведе телефонні переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
Про це заявив міністр з європейських справ Франції Клеман Бон, пише Reuters.
За його словами, країни Європейського Союзу можуть прийти до угоди про заборону всього імпорту нафти з Росії.
"Я думаю, що ми можемо укласти угоду цього тижня", - зазначив Клеман.
Напередодні Віктор Орбан заявив, що Угорщина не може підтримати новий пакет санкцій Європейського Союзу, який включає ембарго на імпорт нафти з РФ в його нинішньому варіанті.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 9 травня вирушила до Угорщини, щоб зустрітись з Орбаном та обговорити нафтове ембарго проти Росії.
Нагадаємо, у Німеччині заявили, що шостий санкційний пакет проти Росії близький до узгодження.
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