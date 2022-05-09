Японія запровадить ембарго проти російської нафти

Прем'єр-міністр Японії заявив, що країна все ж запровадить нафтове ембарго проти Росії. На рішення країни міг вплинути тиск країн G7.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив у неділю, після онлайн-зустрічі лідерів G7, що Японія введе ембарго на імпорт російської сирої нафти в рамках рішення G7 протидіяти вторгненню Росії в Україну.

Про це пише CNN.

"Єдність G7 є надзвичайно важливою. На основі заяви лідерів G7 ми вирішили вжити заходів для принципового ембарго на російську нафту", - заявив він.

Однак Кісіда не вказав терміни ембарго на імпорт російської нафти.

Раніше міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Коічі Хагіуда заявив журналістам, що, враховуючи, що Японія "має обмежені ресурси", країні важко негайно приєднатися до Європейського Союзу щодо її планів заборонити імпорт нафти з Росії.

Нагадаємо, у неділю, 8 травня, відбувся саміт країн "Великої сімки". Всі сім країн зобов'язуються надавати Києву військову допомогу, допомагатимуть боротися з російською дезінформацією у світі, також G7 будуть допомагати відбудовувати Україну.

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