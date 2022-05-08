Церковний календар на 9 травня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 9 травня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 9 травня в церковному календарі

9 травня церква вшановує пам’ять священномученика Василія Амасійського. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 9 травня — день пам’яті священномученика Василія Амасійського

У понеділок, 9 травня 2022 року, церква вшановує пам’ять священномученика Василія Амасійського.

Жив в IV столітті в місті Амасія (столиця Понту), де був єпископом. Ранньохристиянський святий, мученик, якому відрубали голову через віру в Христа.

Священномученник Василій Амасійський брав участь у Анкирському Соборі, який відбувся 314 року, та в Новокесарійському Соборі 320 року. Вірний слуга Божий був ув'язнений за наказом імператора Східної частини Римської імперії Ліцинія.

Від Василія вимагали відректися від християнства, принести жертву язичницьким божкам та стати верховним жрецем. На це єпископ виголосив сильну промову, в якій захищав християнство та Господа Бога. За це йому спочатку відрубали голову, а потім тіло викинули у море. Поблизу Синопії згодом знайшли його святі мощі, від яких йшов приємний аромат. При чому Бог чудесним способом злучив відрубану голову з тілом, хоча на шиї і залишився слід від меча. Мощі єпископа Василія відвезли до Амасії та поклали в церкві, яку він сам збудував.

Церковний календар на 9 травня: відео

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