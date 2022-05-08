Церковный календарь на 9 мая — кому молятся верующие

Какому святому молиться 9 мая и кого чтит церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 9 мая в церковном календаре

9 мая церковь чтит память священномученика Василия Амасийского. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 9 мая — день памяти священномученика Василия Амасийского

В понедельник, 9 мая 2022 года, церковь чтит память священномученика Василия Амасийского.

Жил в IV веке в городе Амасия (столица Понта), где был епископом. Раннехристианский святой, мученик, которому отрубили голову через веру во Христа.

Священномученик Василий Амасийский участвовал в Анкирском Соборе, состоявшемся 314 года, и в Новокесарийском Соборе 320 года. Верный слуга Божий был заключен по приказу императора Восточной части Римской империи Лицинии.

От Василия требовали отречься от христианства, принести жертву языческим божкам и стать верховным жрецом. На это епископ произнес сильную речь, в которой защищал христианство и Господа Бога. За это ему сначала отрубили голову, затем тело выбросили в море. Вблизи Синопии впоследствии обнаружили его святые мощи, от которых исходил приятный аромат. Причем Бог чудесным способом соединил отрубленную голову с телом, хотя на шее остался след от меча. Мощи епископа Василия отвезли в Амасию и положили в церкви, которую он построил.

Церковный календарь на 9 мая: видео

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