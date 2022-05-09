Япония введет эмбарго против российской нефти

Премьер-министр Японии заявил, что страна все же введет нефтяное эмбарго против России. На решение страны могло повлиять давление стран G7.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в воскресенье, после онлайн-встречи лидеров G7, что Япония введет эмбарго на импорт российской сырой нефти в рамках решения G7 противодействовать вторжению России в Украину.
Об этом пишет CNN.
"Единство G7 чрезвычайно важно. На основе заявления лидеров G7 мы решили принять меры для принципиального эмбарго на российскую нефть", — заявил он.
Однако Кисида не указал сроки эмбарго на импорт российской нефти.
Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коичи Хагиуда заявил журналистам, что, учитывая, что у Японии "имеются ограниченные ресурсы", стране трудно немедленно присоединиться к Европейскому Союзу относительно ее планов запретить импорт нефти из России.
Напомним, в воскресенье, 8 мая, состоялся саммит стран "Большой семерки". Все семь стран обязуются оказывать Киеву военную помощь, будут бороться с российской дезинформацией в мире, также G7 будут помогать восстанавливать Украину.
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