Канада вводит санкции против российских бизнесменов и военных

Канада вводит санкции против российских бизнесменов и военных

После визита канадского премьера Джастина Трюдо в Украину страна расширила санкции против РФ за ее военную агрессию против Украины.

Как отмечает правительство Канады, страна ввела санкции в отношении 40 российских физических лиц, в том числе против бизнесменов и военных.

Об этом заявили в пресс-службе правительства Канады.

Кроме того, в офисе премьер-министра страны Джастина Трюдо сообщили, что Канада направит Украине военную помощь еще на $38,8 млн.

Напомним, в воскресенье 8 мая канадский премьер-министр Джастин Трюдо находился с визитом в Украину. Канадский премьер посетил уничтоженный российскими оккупантами город-герой Ирпень. Также во время визита поднял флаг своей страны над дипломатическим представительством в столице Украины, что свидетельствует о возвращении канадского посольства в Киев.

Также Трюдо встретился в Киеве с президентом Владимиром Зеленским. Канадский политик, комментируя свой визит в Украину, отметил, что его страна "всегда будет стоять бок о бок с Украиной".

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