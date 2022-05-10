Украина представила дорожную карту энергосанкций против РФ

Экспертная группа Ермака-Макфола разработала Дорожную карту энергетических санкций.

Международная рабочая группа по санкциям против России, которую возглавляют руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), экс-советник президента США по национальной безопасности Посол Майкл Макфол, представила второй наработанный документ – Дорожную карту энергетических санкций : рекомендации по санкциям против Российской Федерации

Об этом сообщили в офисе президента.

"После презентации плана действий по усилению санкций против России международная экспертная группа продолжила работу и подготовила документ, детализирующий тему энергетических санкций, помогая правительствам и компаниям во всем мире формировать предложения по санкционной политике в отношении России. Применение энергетических санкций должно повысить стоимость вторжения в Украину для РФ и помочь украинскому государству защитить территориальную целостность, свободу и демократические ценности", — отметили в ОП.

Авторы Дорожной карты энергетических санкций обращают внимание на то, что бюджет России базируется на доходах от продажи энергоносителей, прежде всего, в страны Европы. С 24 февраля Европейский Союз ежедневно платил около 800 млн. дол. США за импорт российской нефти и газа.

Документ, в частности, содержит рекомендации по политическим действиям, которые помогут лишить Россию этого дохода, минимизировав перебои на рынках и мировой экономике, говорят в ОП.

Экспертная группа поддерживает решение Еврокомиссии относительно введения полного запрета на импорт всей российской нефти.

"Также обосновывает постепенное эмбарго на импорт газа из РФ. Наряду с этим эксперты предоставляют предложения, включая конкретные механизмы, как обеспечить управляемое поэтапное внедрение такого запрета, одновременно сводя к минимуму доходы от экспорта российской нефти в течение переходного периода. Такие механизмы могут быть рассмотрены отдельно странами как приоритетные. Речь идет о регулируемом импортном налоге (или тарифе) и хранении средств за энергоносители на специальном эскроу-счете", — сообщили в ОП.

Отдельное внимание обращено на дополнительные санкционные меры по предотвращению обхода ограничений, наложенных на энергетический сектор. В частности, это целенаправленные санкции против поставщиков услуг по морскому экспорту в обход режима контролируемых продаж.

Кроме того, в Дорожной карте предложены стратегии для предотвращения последствий, позволяющих сделать Европу независимой от российских энергоносителей и противодействовать использованию энергетических ресурсов в качестве оружия.

Также в документе отмечается важность отключения России от финансовых потоков от экспорта газа, поскольку Европа во время войны платит РФ за газ гораздо больше, чем за нефть.

Экспертная группа акцентирует внимание на том, что европейское эмбарго на российские энергоносители должно быть частью скоординированной стратегии ЕС и Соединенных Штатов, которая будет включать синхронные дипломатические шаги и взаимодействие с заинтересованными сторонами в частном секторе.

Участники Международной экспертной группы Ермака-Макфола призывают правительства, а также государственные и частные компании взять Дорожную карту в качестве основы для дальнейшего публичного продвижения энергетических санкций против России для лишения ее возможностей финансировать ведение захватнической и несправедливой войны против Украины.

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, в рамках которого – увеличение объема поставки оружия и ускорения темпов предоставления его Украине.

Напомним, российская армия, которая имеет большие потери после широкомасштабного вторжения в Украину, трудно пополнять запас высокоточных управляемых боеприпасов.

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