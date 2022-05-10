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ЕС может предоставить Украине сотни миллиардов евро на долгосрочное восстановление – Ермак

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ЕС может предоставить Украине сотни миллиардов евро на долгосрочное восстановление – Ермак

Getty Images

ЕС сейчас рассматривает план по долгосрочному восстановлению Украины, предусматривающий сотни миллиардов евро, пишет Bloomberg.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"В Евросоюзе рассматривают использование ссуд, гарантированных государствами-членами, для предоставления срочных средств Украине для дополнительных поступлений в бюджет", — написал он.

Ермак добавил, что пакет финансовых потребностей нашего государства должен быть рассмотрен в мае.

Напомним, накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал американский Конгресс как можно быстрее одобрить выделение Украине 33 миллиардов долларов помощи. Ранее Администрация Байдена направила в Конгресс запрос на дополнительное финансирование в размере 33 миллиарда долларов, направленное на поддержку Украины.

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.

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