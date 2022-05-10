ЕС может предоставить Украине сотни миллиардов евро на долгосрочное восстановление – Ермак

ЕС сейчас рассматривает план по долгосрочному восстановлению Украины, предусматривающий сотни миллиардов евро, пишет Bloomberg.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"В Евросоюзе рассматривают использование ссуд, гарантированных государствами-членами, для предоставления срочных средств Украине для дополнительных поступлений в бюджет", — написал он.
Ермак добавил, что пакет финансовых потребностей нашего государства должен быть рассмотрен в мае.
Напомним, накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал американский Конгресс как можно быстрее одобрить выделение Украине 33 миллиардов долларов помощи. Ранее Администрация Байдена направила в Конгресс запрос на дополнительное финансирование в размере 33 миллиарда долларов, направленное на поддержку Украины.
9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.
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