ЕС может предоставить Украине сотни миллиардов евро на долгосрочное восстановление – Ермак

ЕС может предоставить Украине сотни миллиардов евро на долгосрочное восстановление – Ермак

ЕС сейчас рассматривает план по долгосрочному восстановлению Украины, предусматривающий сотни миллиардов евро, пишет Bloomberg.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"В Евросоюзе рассматривают использование ссуд, гарантированных государствами-членами, для предоставления срочных средств Украине для дополнительных поступлений в бюджет", — написал он.

Ермак добавил, что пакет финансовых потребностей нашего государства должен быть рассмотрен в мае.

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Напомним, накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал американский Конгресс как можно быстрее одобрить выделение Украине 33 миллиардов долларов помощи. Ранее Администрация Байдена направила в Конгресс запрос на дополнительное финансирование в размере 33 миллиарда долларов, направленное на поддержку Украины.

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.

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