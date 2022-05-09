Историческое решение: Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

В день, когда Россия празднует "День победы", президент США Джо Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины, в рамках которого - увеличение объема поставки оружия и ускорения темпов предоставления его Украине.

Полное название законопроекта The Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022.

Об этом сообщили в Белом доме.

Стоит отметить, что подписанию документа предшествовала процедура по принятию закона в сенате США и Палаты представителей США. Так, 7 апреля, сенат США единогласно принял законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны (ленд-лиза).

Позже, 28 апреля, Палата представителей США утвердила закон о ленд-лизе для Украины. Как пояснили это решение, поддержали предложение, поскольку украинские защитники доказали, что могут отбиваться от российских войск и показывают настоящий героизм в борьбе с врагом.

Лэнд-лиз: что это за программа?

Программа ленд-лиз – это помощь, которую США оказывали союзникам антигитлеровской коалиции в период от 1941 до 1945 годов. Ее можно перевести с английского языка как "давать взаймы и в аренду" (Lend Lease). В США тогда предоставили странам Европы около 60 млрд долларов помощи. На нынешние цены эта сумма составляет 700 миллиардов долларов.

По мнению руководителя "Центра военно-правовых исследований" Александра Мусиенко, этот закон имеет четыре главных преимущества для Украины:

сокращение срока предоставления военной помощи;

расширение помощи, оказываемой Соединенными Штатами;

помощь Украине станет приоритетной задачей в оборонной и сферах безопасности США;

Украина в перспективе сможет получать любое оружие, на которое будет подавать запрос.

Как считают многие эксперты, введение программы о ленд-лизе сможет сильно упростить бюрократическую волокиту в предоставлении США помощи Украине, как это происходит сейчас. Ведь сейчас любые процессы по снабжению оружием проходят через разных американских чиновников, что значительно тормозит весь процесс. По мнению экспертов, для самих США ленд-лиз также полезен, поскольку эта программа окажет положительное влияние на американскую экономику и поднимет рейтинг главы США Джо Байдена.

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