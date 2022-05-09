США на год отменили импортные пошлины на украинскую сталь

США на год отменили импортные пошлины на украинскую сталь

Соединенные Штаты в год отменили 25% импортных пошлин на украинскую сталь.

Министерство торговли США объявило о приостановлении действия 232 таможенных тарифов на украинскую сталь.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Металлургическая промышленность Украины имеет исключительно важное значение для экономической мощи страны, в ней работает каждый 13-й украинец с высокооплачиваемой работой", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что некоторые из крупнейших сталелитейных заводов Украины значительно пострадали "от варварства Путина", а сталелитейный завод в Мариуполе ("Азовсталь". — Ред.) стал символом решимости Украины противостоять агрессии России.

"Многие металлургические заводы Украины продолжали платить, кормить и даже предоставлять убежище своим работникам во время боевых действий. Несмотря на близлежащие бои, некоторые украинские заводы даже снова начали производить", — пишут в американском Минторге.

Создание экспортных возможностей этих заводов называют важным для их способности продолжать нанимать своих работников и поддерживать одну из важнейших отраслей промышленности Украины.

"Мы не можем просто восхищаться силой духа украинского народа – мы должны поддерживать его и поддерживать одну из важнейших отраслей экономики для экономического благосостояния Украины".

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Чтобы металлургические заводы продолжали быть экономическим спасательным кругом для Украины, они должны иметь возможность экспортировать свою сталь. Сегодняшнее объявление является сигналом для украинского народа, что мы стремимся помочь ему процветать перед лицом агрессии Путина, и что их работа создаст более сильную Украину как сегодня, так и в будущем", — заявила министр торговли США Джина Раймондо.

В свою очередь министр экономики Украины Юлия Свириденко назвала такое решение США поворотным моментом в торговых отношениях между Киевом и Вашингтоном.

Ранее Украина договорилась об отмене ввозной пошлины и тарифных квот с Великобританией.

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