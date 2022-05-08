Великобритания дополнительно выделит Украине $1,6 миллиарда военной помощи: детали

Дополнительные расходы для Украины будут выделены из резерва, используемого правительством для чрезвычайных ситуаций.
Великобритания выделит Украине еще 1,3 млрд фунтов стерлингов ($1,6 млрд – ред.) военной помощи.
Об этом пишет издание Reuters, об этом говорится в заявлении правительства страны.
Эти дополнительные средства на Украину будут выделены из резерва, используемого британским правительством для чрезвычайных ситуаций.
Также в мае 2022 года премьер-министр Борис Джонсон проведет совещание с ведущими оборонными компаниями по увеличению производства из-за роста спроса, вызванного войной в Украине.
Добавим, что новый транш почти вдвое превышает предварительные расходы Великобритании на украинское государство. Это будет самый высокий уровень выплат на военные нужды со времен конфликтов, в частности в Ираке и Афганистане.
Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский и британский премьер Борис Джонсон в очередной раз провели разговор и обсудили поддержку обороноспособности ВСУ. Во время разговора, в частности, два лидера говорили о дополнительной военной помощи Украине и привлечении виновных российских солдат к ответственности за зверства в Украине.
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