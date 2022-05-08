Великобритания дополнительно выделит Украине $1,6 миллиарда военной помощи: детали

Дополнительные расходы для Украины будут выделены из резерва, используемого правительством для чрезвычайных ситуаций.

Великобритания выделит Украине еще 1,3 млрд фунтов стерлингов ($1,6 млрд – ред.) военной помощи.

Об этом пишет издание Reuters, об этом говорится в заявлении правительства страны.

Эти дополнительные средства на Украину будут выделены из резерва, используемого британским правительством для чрезвычайных ситуаций.

Также в мае 2022 года премьер-министр Борис Джонсон проведет совещание с ведущими оборонными компаниями по увеличению производства из-за роста спроса, вызванного войной в Украине.

Также читайте Кофту Зеленского за 383 гривны с легкой руки Бориса Джонсона продали на аукционе за рекордную сумму

Добавим, что новый транш почти вдвое превышает предварительные расходы Великобритании на украинское государство. Это будет самый высокий уровень выплат на военные нужды со времен конфликтов, в частности в Ираке и Афганистане.

Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский и британский премьер Борис Джонсон в очередной раз провели разговор и обсудили поддержку обороноспособности ВСУ. Во время разговора, в частности, два лидера говорили о дополнительной военной помощи Украине и привлечении виновных российских солдат к ответственности за зверства в Украине.

Читайте также:

Зеленский выступил на конференции аналитических центров Великобритании