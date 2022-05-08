Как научить детей распознавать взрывоопасные предметы: простые советы

Скажите, что сейчас вы изучаете что-то совершенно новое и очень важное и попросите ребенка помочь вам запомнить эту информацию.

Продолжаем учить детей распознавать взрывоопасные предметы.

Об этом в Facebook сообщает UNICEF Ukraine.

Как говорить с детьми на столь важную тему?

Выберите время, когда ребенок не занят игрой или мультфильмом.

Скажите, что сейчас вы изучаете что-то совершенно новое и очень важное и попросите ребенка помочь вам запомнить эту информацию.

На картинке вы видите фугасную противопехотную мину. Покажите это изображение ребенку и спросите знает ли ребенок, что это. Скажите, что это мина.

Поначалу лучше показать иллюстрацию, а в следующий раз можно показать реальное фото.

Спросите ребенка, на что ему похож этот предмет.

Выслушайте ребенка, поделитесь своими вариантами и скажите, что хоть нам это напоминает красивую бабочку, это очень опасная мина. Она небольшая, размером с ладонь, может быть зеленой или коричневой. Эта мина может взорваться, если к ней кто-нибудь прикоснется, или даже сама по себе – внезапно. Поэтому приближаться к такой плохой "бабочке" очень опасно. Эта мина может укрыться в траве, у кустов или под домом в тех городах, где была война. Вот почему надо быть очень внимательным – не подходи, не трогай, осторожно отойди и сообщи о находке кого-то из взрослых. Они позвонят по телефону 101 и спасатели непременно приедут, чтобы обезвредить мину и снова сделать это место безопасным.

"Берегите себя и своих родных!", — говорится в сообщении.

Напомним, что Эстония отправляет в Украину команду специалистов по разминированию, которая будет постоянно помогать украинским коллегам на ротационной основе. Команда насчитывает 5 человек с тремя автомобилями. Периодически их будут менять другие коллеги.

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