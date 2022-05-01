Украинцы будут получать смс-сообщение о минной опасности

Украинцы будут получать смс-сообщение о минной опасности

Минреинтеграции запускает программу смс-информирования граждан.

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины совместно с операторами мобильной связи продолжает кампанию по информированию населения о минной опасности.

Об этом сообщается на правительственном портале.

"Информационная кампания призвана расширить аудиторию и ознакомить большее количество населения Украины с основными правилами обращения со взрывоопасными предметами и предотвратить случаи травмирования гражданских лиц", — говорится в сообщении.

Теперь указанное смс-информирование будет регулярным.

Напоминание следующего содержания: "Осторожно: мины! Минреинтеграция сообщает о необходимости соблюдения правил обращения со взрывоопасными предметами! В случае обнаружения подозрительного предмета — не трогайте, предупредите окружающих об опасности, сообщите о находке по номерам телефона: 101, 102 или 112. Берегите себя!"

Напомним, в Украину приедут эстонские специалисты по разминированию.

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