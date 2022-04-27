Турция установила радары для обнаружения мин в море

В Турции уже уничтожили три морских мины, а противоминные корабли-охотники, вертолеты, морские патрульные самолеты и группы подводной обороны находятся в боевой готовности.

Для контроля за безопасностью судоходства через пролив Босфор Турция установила радары для обнаружения морских мин.

Об этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил после встречи в Рамштайне, сообщает CNN Türk.

"Сейчас мы внимательно следим за Босфором. Мы приняли дополнительные меры, чтобы контролировать вход и выход, не иметь никаких неожиданностей, установили радары обнаружения. На данный момент можно сказать, что проблем с морским трафиком через Босфор нет", — заявил он.

Министр также подчеркнул, что у Вооруженных сила Турции есть передовые возможности в обезвреживании мин. В стране достаточно элементов и оборудования как для обнаружения, так и уничтожения.

Напомним, 26 марта у пролива Босфор была обнаружена дрейфующая мина, поэтому турецким властям пришлось закрывать проход через пролив. О неизвестном объекте сообщило гражданское судно, следовавшее через Босфор.

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