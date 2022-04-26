Эрдоган снова предложил Путину встретиться с Зеленским в Стамбуле

Эрдоган снова предложил Путину встретиться с Зеленским в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Эрдоган снова предложил российскому диктатору Владимиру Путину провести его встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 26 апреля провел разговор с Владимиром Путиным, который начал варварскую войну против Украины, во время которой отметил важность прекращения огня, эффективного функционирования гуманитарных коридоров, безопасной эвакуации и снова предложил провести его встречу с Зеленским в Стамбуле.

Об этом говорится в заявлении администрации президента Турции, которое цитирует "Анадолу".

Эрдоган подчеркнул, что должны быть остановлены процессы, "угрожающие и вредящие интересам всех сторон".

"Отмечая важность прекращения огня, эффективного функционирования гуманитарных коридоров и безопасной эвакуации, президент Эрдоган заявил, что Турция и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы остановить ход событий, которые вредят всем, и установить крепкий мир", — сказано в заявлении.

Также Эрдоган заявил, что продолжение положительного импульса, достигнутого на переговорах в Стамбуле для открытия пути к миру, является общим интересом.

Обратим внимание, что Путин пока не прокомментировал это предложение.

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