Ердоган знову запропонував Путіну зустрітись із Зеленським у Стамбулі

Ердоган знову запропонував Путіну зустрітись із Зеленським у Стамбулі

Президент Туреччини Реджеп Ердоган знову запропонував російському диктатору Володимиру Путіну провести його зустріч із українським лідером Володимиром Зеленським.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 26 квітня провів розмову з Володимиром Путіним, який розпочав варварську війну проти України, під час якої наголосив на важливості припинення вогню, ефективного функціонування гуманітарних коридорів, безпечної евакуації і знову запропонував провести його зустріч із Зеленським в Стамбулі.

Про це йдеться у заяві адміністрації президента Туреччини, яку цитує "Анадолу".

Ердоган наголосив, що мають бути зупинені процеси, які "загрожують і шкодять інтересам усіх сторін".

"Наголошуючи на важливості припинення вогню, ефективного функціонування гуманітарних коридорів та безпечної евакуації, президент Ердоган заявив, що Туреччина і надалі робитиме все можливе, щоб зупинити перебіг подій, який шкодить усім, і встановити міцний світ", - сказано в заяві.

Також Ердоган заявив, що продовження позитивного імпульсу, досягнутого на переговорах у Стамбулі для відкриття шляху до встановлення миру, є спільним інтересом.

Зауважимо, що Путін наразі не прокоментував цю пропозицію.

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