Зеленський провів важливу розмову з Ердоганом напередодні його перемовин з Путіним: що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський 24 квітня провів телефонну розмову із турецьким колегою Реджепом Ердоганом.
Телефонна розмова Зеленського і Ердогана відбулася напередодні переговорів президента Туреччини із Володимиром Путіним.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив 24 квітня у своєму Twitter.
Зеленський обговорив з Ердоганом гарантії безпеки для України, евакуацію людей із Маріуполя. Лідери також спілкувались про переговорний процес.
"Провів важливу телефонну розмову з президентом Реджепом Ердоганом. Напередодні його перемовин із Путіним наголосив на необхідності негайної евакуації цивільних з Маріуполя, зокрема з "Азовсталі", негайного обміну заблокованих військових", – написав Зеленський.
Крім того, йшлося і про обороноздатність і загрозу глобальній харчовій безпеці.
"Також мовилось про глобальну харчову безпеку, яка опинилася під загрозою, через блокування судноплавства в Чорному морі", – розповів Зеленський.
Нагадаємо, Ердоган заявив, що проведе телефонні переговори з Зеленським та Путіним.
Читайте також: