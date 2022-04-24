Зеленський провів важливу розмову з Ердоганом напередодні його перемовин з Путіним: що обговорювали

Зеленський провів важливу розмову з Ердоганом напередодні його перемовин з Путіним: що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський 24 квітня провів телефонну розмову із турецьким колегою Реджепом Ердоганом.

Телефонна розмова Зеленського і Ердогана відбулася напередодні переговорів президента Туреччини із Володимиром Путіним.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив 24 квітня у своєму Twitter.

Зеленський обговорив з Ердоганом гарантії безпеки для України, евакуацію людей із Маріуполя. Лідери також спілкувались про переговорний процес.

"Провів важливу телефонну розмову з президентом Реджепом Ердоганом. Напередодні його перемовин із Путіним наголосив на необхідності негайної евакуації цивільних з Маріуполя, зокрема з "Азовсталі", негайного обміну заблокованих військових", – написав Зеленський.

Крім того, йшлося і про обороноздатність і загрозу глобальній харчовій безпеці.

"Також мовилось про глобальну харчову безпеку, яка опинилася під загрозою, через блокування судноплавства в Чорному морі", – розповів Зеленський.

Нагадаємо, Ердоган заявив, що проведе телефонні переговори з Зеленським та Путіним.

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