Туреччина може направити до України спеціалістів для розмінування територій - МВС

Туреччина може направити до України спеціалістів для розмінування територій - МВС

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський провів робочу розмову з міністром внутрішніх справ Туреччини Сулейманом Сойлу.

Туреччина може направити до України спеціалістів та передати спеціалізовану техніку для розмінування та відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Денис Монастирський поінформував турецького міністра про хід бойових дій та оборону України від повномасштабної агресії Російської Федерації.

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"Український народ цінує зусилля Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та турецького народу щодо всебічної підтримки України, надання технічної допомоги в розмінуванні, відновлювальних роботах та гуманітарній допомозі", - зазначив він.

Також міністр МВС України повідомив, що жертвами російських окупантів стали вже десятки тисяч людей. Він зазначив, що російська армія застосовує всі види артилерії, усі види ракет і авіабомб, зокрема, фосфорні бомби та інші боєприпаси, заборонені міжнародним правом.

Нагадаємо, іноземні рятувальники прибули до Бородянки.

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