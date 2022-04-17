Поблизу Харкова загинули троє саперів під час розмінування

Ще четверо рятувальників були важко поранені.

Поблизу Харкова під час розмінування російських касетних боєприпасів загинули троє саперів. Ще четверо отримали поранення.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"На жаль, сьогодні (16 квітня. – Ред.) сталася трагічна ситуація під Харковом. Під час розмінування загинули троє рятувальників. Ще четверо важко поранених. Є такі боєприпаси, до яких навіть фахівці обережно ставляться, і навіть в цих випадках трапляються дуже трагічні речі", – сказав очільник МВС.

Зокрема, загинув командир частини піротехніки. Сапери розміновували частину російського касетного боєприпасу.

Монастирський закликав громадян уважно ставитися до виявлених боєприпасів, не чіпати їх, та одразу викликати рятувальників. За його словами, російські окупанти цинічно мінують навіть дверні ручки, багажники авто, пральні машини та дитячі ліжка.

Раніше повідомлялося, що під Києвом 17-річний хлопець підірвався на розтяжці.

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