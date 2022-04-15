Староста села на Київщині підірвалась на розтяжці у підвалі сільради

Людей закликають поки не повертатись на території, які звільнили від окупантів.

Староста села Гавронщина на Київщині разом із двома військовими підірвалися на розтяжці. Вони дістали контузії та осколкові поранення обличчя і рук. Жителям Київщини все ще не радять поспішати повертатися додому, бо розмінування триває. Однак, у пріоритеті - шляхи і місця важливі для відновлення газо- та електропостачання. Аби оглянути всі двори і будинки - поки що просто не вистачає ресурсів.

Про це йдеться в ТСН.

В неї посічене чоло, зашита щока, постраждали очі - пані Наталя налякана і соромиться понівеченого обличчя. «Були пару частинок в роговиці ока, їх витягнули, тут зашили», - розказує жінка.

Вона староста села Гавронщина на Київщині. Після відходу російських військ повернулася у свою громаду. Збиралася почати роботу у сільраді. Разом з військовими перевіряла адмінбудівлю, збиралися спуститися у підвал. «Пані Наталя з двома військовими хотіла оглянути підвальне приміщення сільради. Ніхто не міг подумати, що тут є якась небезпека, бо двері були зачинені акуратно на замок. А він тут висів ще задовго до приходу росіян», - розповідають працівники.

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Військові встигли лише спуститися на три сходинки вниз. «Я тільки побачила світло і це вибух. Все залило кров'ю, я розуміла, що у мене є руки, ноги, я була у свідомості, але я не знала, чи є в обличчя і чи в мене є очі», - каже вона.

Пані Наталя прооперована. У одного військового осколкові поранення обличчя та передпліччя. У іншого контузія і осколкові поранення. «Там була граната і ми підірвалися на розтяжці», - констатують вони.

З двох гранат здетонувала одна. На вході у підвал обгоріла стіна і все посічене довкола. Сама розтяжка була дуже ретельно замаскована, каже військовий, і хоча вони обережно заходили, все одно її зачепили. «Вибуховий пристрій може бути, де завгодно і як завгодно, як на розтяжці внизу за дверима, так і зверху. Таких подарунків буде багато і дуже небезпечно», - повідомляють військові.

Щоб обстежити усі будинку і подвір'я в селах і містах, що були під окупацію на Київщині знадобляться місяці.

Олег хотів повернутися до дому до Бучі. Треба перепоховати маму і брата, які заховані на подвір'ї. Він встиг вивезти жінку з дітьми. Повернувся до Бучі, що врятувати брата і маму, але під час спроби виїзду єдиний вижив під обстрілом росіян. Після деокупації сусіди сказали, що в його будинку жили окупанти. Тож піротехніки обстежують дім. У шафі кухні стоїть посуд господарів, а під одною з кружок лежить граната. Якби Олег зрушив посуд - навряд чи залишився живий.

Роман Шутило, керівник піротехнічної частини показує, як вони працюють саме в будинках. «Відкриваєте шухлядку на два сантиметра, продивляєшся, далі ще на два сантиметра», - пояснює він.

Староста села Гавронщина на Київщині разом із двома військовими підірвалися на розтяжці

Потім військові методично проглядають подвір'я. Олег, який поховав маму і брата розуміє на скільки правильним було рішенням не повертатися до дому з дружиною і дітьми, тут досі вибухи, але вже під час розмінувань.

Мешканцям області кажуть, що ще рано повертатися, але дуже багато людей хочуть подивитися, чи вціліли їх будинки. Розмінування триває, однак в пріоритеті дороги, адмінбудівлі, місця, де працюють газовики та електрики. Обстежити будинки і подвір'я швидко - не вистачає фахівців.

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