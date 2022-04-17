Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Возле Харькова погибли трое саперов во время разминирования

Дата публикации
Просмотры
1718
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Возле Харькова погибли трое саперов во время разминирования

Еще четверо спасателей были тяжело ранены.

Вблизи Харькова во время разминирования российских кассетных боеприпасов погибли трое саперов. Еще четверо получили ранения.

Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире общенационального телемарафона.

"К сожалению, сегодня (16 апреля. – Ред.) произошла трагическая ситуация под Харьковом. Во время разминирования погибли трое спасателей. Еще четверо тяжело ранены. Есть такие боеприпасы, к которым даже специалисты осторожно относятся, и даже в этих случаях случаются очень трагические вещи", – сказал глава МВД.

В частности погиб командир части пиротехники. Саперы разминировали часть российского кассетного боеприпаса.

Монастырский призвал граждан внимательно относиться к обнаруженным боеприпасам, не трогать их и сразу вызвать спасателей. По его словам, российские оккупанты цинично минуют даже дверные ручки, багажники авто, стиральные машины и детские кровати.

Ранее сообщалось, что под Киевом 17-летний парень взорвался на растяжке.

Читайте также:

Староста села Гавронщина в Киевской области вместе с двумя военными подорвался на растяжке

Староста села Гавронщина в Киевской области вместе с двумя военными подорвался на растяжке

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация