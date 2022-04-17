Возле Харькова погибли трое саперов во время разминирования

Возле Харькова погибли трое саперов во время разминирования

Еще четверо спасателей были тяжело ранены.

Вблизи Харькова во время разминирования российских кассетных боеприпасов погибли трое саперов. Еще четверо получили ранения.

Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире общенационального телемарафона.

"К сожалению, сегодня (16 апреля. – Ред.) произошла трагическая ситуация под Харьковом. Во время разминирования погибли трое спасателей. Еще четверо тяжело ранены. Есть такие боеприпасы, к которым даже специалисты осторожно относятся, и даже в этих случаях случаются очень трагические вещи", – сказал глава МВД.

В частности погиб командир части пиротехники. Саперы разминировали часть российского кассетного боеприпаса.

Монастырский призвал граждан внимательно относиться к обнаруженным боеприпасам, не трогать их и сразу вызвать спасателей. По его словам, российские оккупанты цинично минуют даже дверные ручки, багажники авто, стиральные машины и детские кровати.

Ранее сообщалось, что под Киевом 17-летний парень взорвался на растяжке.

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